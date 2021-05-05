Тело пропавшего мальчика нашли в трансформаторной будке в Дагестане

В Дагестане тело мальчика, пропавшего несколько дней назад после того, как он ушел на прогулку, нашли в трансформаторной будке. Скорее всего, его убило током во время дождя, сообщило республиканское МВД.

Восьмилетнего мальчика начали искать 2 мая. В отряд «Лиза Алерт» сообщили, что в селе имени Шаумяна в Кизлярском районе пропал ребенок, который ушел гулять и не вернулся. К поискам вместе с волонтерами подключились местные жители, поисковики со всей республики, добровольцы из Кабардино-Балкарии и Москвы, операторы беспилотников из Ставрополья и Краснодарского края.

В полиции сообщили, что мальчик погиб практически сразу. Тогда шел дождь, и, вероятно, мальчик играл вблизи трансформатора, а после из любопытства решил залезть внутрь.

«Видимо, от оголенных проводов он получил удар током и скончался на месте», — сообщили в МВД Дагестана.

В Курской области ранее шестилетний мальчик играл в машине, пока его мама отошла. Женщина оставила в замке ключ зажигания. Ребенок сел за руль, надавил на газ и в результате насмерть сбил свою мать.