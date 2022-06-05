05 июня 2022, 12:42
Тело пропавшего два дня назад мальчика нашли на дне Медведицы под Волгоградом
СК: тело пропавшего в Волгоградской области мальчика нашли в реке
В Волгоградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, пропавшего два дня назад в хуторе Тарасов Даниловского района. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.
В последний раз школьника видели живым на берегу реки Медведицы недалеко от хутора. Ребенок отдыхал там вместе с друзьями. Потом они подумали, что он пошел домой. Но и дома его не оказалось.
Тело мальчика в воскресенье нашли на дне той самой реки. В ходе поисковых мероприятий его обнаружили водолазы. Телесных повреждений на теле и признаков насильственной смерти не нашли.
Предположительно, мальчик утонул. Точную причину установят по результатам судебно-медицинских экспертиз. После исчезновения мальчика завели дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.