Тело пропавшего два дня назад мальчика нашли на дне Медведицы под Волгоградом

В Волгоградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, пропавшего два дня назад в хуторе Тарасов Даниловского района. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

В последний раз школьника видели живым на берегу реки Медведицы недалеко от хутора. Ребенок отдыхал там вместе с друзьями. Потом они подумали, что он пошел домой. Но и дома его не оказалось.

Тело мальчика в воскресенье нашли на дне той самой реки. В ходе поисковых мероприятий его обнаружили водолазы. Телесных повреждений на теле и признаков насильственной смерти не нашли.

Предположительно, мальчик утонул. Точную причину установят по результатам судебно-медицинских экспертиз. После исчезновения мальчика завели дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.