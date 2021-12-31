Тело пропавшего девятиклассника обнаружили в Санкт-Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила тело пропавшего школьника, которого на протяжении нескольких дней искали полицейские и волонтеры. Об этом 31 декабря сообщил телеканал 78.ru. По данным канала, подростка обнаружили на восьмом этаже многоквартирного дома, который располагается на проспекте Косыгина. Жительница Петербурга оперативно обратилась к полиции и отметила, что тело ребенка лежало прямо на лестничной площадке.

Мальчик пропал в Санкт-Петербурге 27 декабря, и в тот же день начались его активные поиски. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что школа, где учился ребенок в девятом классе, расположена в Колпине.

По предварительным данным, подросток также состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Дело в том, что мальчик неоднократно сбегал из дома. Однажды он совершил побег и из лагеря, который находится в поселке Кабардинка в Краснодарском крае. Тогда тоже начались поиски пропавшего ребенка, спустя несколько дней беглеца обнаружили живым.