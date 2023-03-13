Происшествия 13 марта 2023, 14:27 Тело пропавшего без вести мужчины обнаружили на кладбище в Копейске

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Тело мужчины, который числился без вести пропавшим с начала марта, обнаружили на городском кладбище в городе Копейск Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Отмечается, что труп мужчины обнаружил администратор кладбища во время одного из обходов. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшего не было.

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О пропаже 26-летнего мужчины сообщили его родственники, в конце февраля он ушел из дома и не вернулся.

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