Тело пропавшего 9 лет назад мужчины нашли в Ленинградской области

Житель Выборга обнаружил в гараже у себя на даче труп мужчины. Оказалось, что этот человек пропал девять лет назад, сообщил «Питер ТВ».

Мужчина обратился в полицию, сообщив, что нашел у себя в гараже мумифицированный труп, обмотанный строительной пленкой. Специалистам удалось установить личность погибшего. Это оказался мужчина, который числился пропавшим без вести с 2012 года. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».