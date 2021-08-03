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    03 августа 2021, 19:11

    Тело пропавшего 9 лет назад мужчины нашли в Ленинградской области

    Полина Гребенщикова

    Житель Выборга обнаружил в гараже у себя на даче труп мужчины. Оказалось, что этот человек пропал девять лет назад, сообщил «Питер ТВ».

    Тело пропавшего 9 лет назад мужчины нашли в Ленинградской области

    Мужчина обратился в полицию, сообщив, что нашел у себя в гараже мумифицированный труп, обмотанный строительной пленкой.

    Специалистам удалось установить личность погибшего. Это оказался мужчина, который числился пропавшим без вести с 2012 года.

    Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».