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    17 апреля 2022, 04:58

    Тело пропавшего 5 дней назад россиянина нашли в горах Абхазии

    МЧС Абхазии: тело пропавшего 5 дней назад россиянина нашли в горах

    Дарья Бунякова

    Абхазские спасатели нашли в горах тело российского туриста. Приехавший из Новгорода мужчина пропал пять дней назад, сообщила пресс-служба МЧС республики.

    «Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено <…> в ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря», — заявили в ведомстве.

    Спасатели нашли тело мужчины днем 16 апреля. Поиски туриста вели в течение пяти суток. Как отметили в абхазском МЧС, большую помощь спасателям оказали местные жители.

    Тело пропавшего 5 дней назад россиянина нашли в горах Абхазии | Изображение 1Источник фото: mchs.apsny.host

    «Поиски осложнялись ненастьем — в районе поиска на Мамзышхе выпал снег высотой в два метра. По предварительной версии, Андрей Сазонов мог умереть от переохлаждения», — предположили в ведомстве.

    Информация о пропавшем туристе поступила спасателям поздно вечером 11 апреля. Последний раз россиянина видели в горном массиве Мамзышха. На поиски мужчины отправились сотрудники поисково-спасательного отряда города Гагра. Позже к специалистам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии.