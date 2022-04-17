Тело пропавшего 5 дней назад россиянина нашли в горах Абхазии

Абхазские спасатели нашли в горах тело российского туриста. Приехавший из Новгорода мужчина пропал пять дней назад, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено <…> в ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря», — заявили в ведомстве.

Спасатели нашли тело мужчины днем 16 апреля. Поиски туриста вели в течение пяти суток. Как отметили в абхазском МЧС, большую помощь спасателям оказали местные жители.

Источник фото: mchs.apsny.host

«Поиски осложнялись ненастьем — в районе поиска на Мамзышхе выпал снег высотой в два метра. По предварительной версии, Андрей Сазонов мог умереть от переохлаждения», — предположили в ведомстве.

Информация о пропавшем туристе поступила спасателям поздно вечером 11 апреля. Последний раз россиянина видели в горном массиве Мамзышха. На поиски мужчины отправились сотрудники поисково-спасательного отряда города Гагра. Позже к специалистам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии.