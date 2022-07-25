Тело призера России по вольной борьбе нашли в ущелье в Кабардино-Балкарии
Поисковики нашли тело упавшего с горы в КБР борца Жилетежева
Тело бронзового призера России по вольной борьбе Ахмеда Жилетежева нашли в одном из ущелий Кабардино-Балкарии. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике.
Жилетежев приехал в Кабардино-Балкарскую Республику на сборы. Компания из трех спортсменов решилась на восхождение на гору Бука-Баши вне основной экскурсии. При этом они не регистрировались как туристическая группа.
«Известия» опубликовали кадры с места работы спасателей. На них видно, что поиски велись на приличной высоте крутого каменистого склона.
Погибший потерял равновесие и упал со скалы, получив смертельные травмы. Двум другим спортсменам помогли спуститься с горы. Их жизни ничего не угрожает. Тело Жилетежева доставили в поселок Терскол.
Перед трагедией спортсмены запросили помощь у спасателей.