Происшествия 15 января 2024, 15:35 Тело пристава нашли около Василеостровского суда Петербурга Тело судебного пристава с огнестрельным ранением нашли в Петербурге РИА «Новости»

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Мертвого судебного пристава с огнестрельным ранением головы нашли рядом со зданием Василеостровского суда в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, рядом с трупом служащего находилось табельное оружие. Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыли экстренные службы.

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В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили что тело погибшего нашли за территорией Василеостровского суда.

«Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер», — уточнили собеседники журналистов.

По данным «Фонтанки», погибшему было 33 года.

В главном следственном управлении по Санкт-Петербургу в комментарии РБК заявили, что начали проверку для выяснения всех обстоятельств смерти пристава. По итогам мероприятия криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела.

В июле 2022 года в здании суда в Армении умер кинопродюсер Армен Григорян. Он стал фигурантом уголовного дела после резкой критики в адрес правительства республики. Во время одного из заседаний продюсеру стало плохо. Григорян упал и потерял сознание. В себя кинодеятель так и не пришел. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть.