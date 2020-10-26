Тело преподавательницы без пальца нашли в петербургской квартире

Утром 25 октября в петербургскую полицию позвонили с сообщением, что в одной из квартир нашли тело 34-летней преподавательницы вуза. На трупе были следы насилия, а на одной руке отсутствовал палец.

Тело женщины отправили на экспертизу для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, передает РИА ФАН со ссылкой на источник.

Труп обнаружил мужчина-строитель, отметив, что нашел тело на улице Дмитрова, передает сайт «Невские новости».

По информации сайта kp.ru, при осмотре места происшествия — квартиры в Купчине — полиция нашла тело преподавательницы с повреждением шеи и отрубленной фалангой пальца. Женщина работала старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте. Журналисты отметили, что предполагаемый мотив убийства — кража денег со счета погибшей. Возможно, палец отрезали специально, чтобы получить доступ к смартфону.

По предварительным данным, женщина лежала на кровати и была обнажена, а причина смерти, скорее всего, удушение. Погибшая жила экономно, и на ее счетах было несколько миллионов рублей. Она умерла за три-четыре дня до обнаружения.