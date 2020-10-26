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    26 октября 2020, 11:06

    Тело преподавательницы без пальца нашли в петербургской квартире

    Борис Ломакин

    Утром 25 октября в петербургскую полицию позвонили с сообщением, что в одной из квартир нашли тело 34-летней преподавательницы вуза. На трупе были следы насилия, а на одной руке отсутствовал палец.
    Тело преподавательницы без пальца нашли в петербургской квартире

    Тело женщины отправили на экспертизу для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, передает РИА ФАН со ссылкой на источник.

    Труп обнаружил мужчина-строитель, отметив, что нашел тело на улице Дмитрова, передает сайт «Невские новости».

    По информации сайта kp.ru, при осмотре места происшествия — квартиры в Купчине — полиция нашла тело преподавательницы с повреждением шеи и отрубленной фалангой пальца. Женщина работала старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте. Журналисты отметили, что предполагаемый мотив убийства — кража денег со счета погибшей. Возможно, палец отрезали специально, чтобы получить доступ к смартфону.

    По предварительным данным, женщина лежала на кровати и была обнажена, а причина смерти, скорее всего, удушение. Погибшая жила экономно, и на ее счетах было несколько миллионов рублей. Она умерла за три-четыре дня до обнаружения.