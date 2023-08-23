23 августа 2023, 22:32
Тело предпринимателя Пригожина нашли на месте крушения самолета в Тверской области — СМИ
«Царьград»: тело погибшего при крушении самолета Пригожина опознали
Российский предприниматель Евгений Пригожин и руководитель частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета в Тверской области. По предварительным данным, их тела нашли и опознали. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал «Царьград» в своем Telegram-канале.
Собеседник журналистов подчеркнул, что окончательную точку в опознании поставит генетическая экспертиза.
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«Оба — „двухсотые“», — уточнил источник.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Бологовского округа сообщили, что работающие на месте крушения спасатели извлекли из-под обломков самолета семь тел. Всего на борту находились 10 человек.
Летевший из Санкт-Петербурга в Москву частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение около поселка Куженкино Тверской области. По предварительным данным, борт ушел к земле с высоты в девять километров.
Сопровождавший его второй самолет долетел до столицы и успешно сел в аэропорту Остафьево, обслуживающий частные рейсы.
Росавиация сообщила, что на место аварии прибыла специальная комиссия для сбора данных о состоянии самолета, подготовки пилотов и погодных факторов для установки причин крушения. Также представили агентства займутся поиском и расшифровкой бортовых самописцев рейса.
В ведомстве добавили, что в списке пассажиров упавшего самолета фигурировало имя российского предпринимателя Евгения Пригожина.
Уголовное дело о нарушении правил безопасности, движения и эксплуатации воздушного транспорта завел центральный главк Следственного Комитета.
Евгений Пригожин
Крушение самолета в Тверской области 23 августа
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