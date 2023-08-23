Происшествия 23 августа 2023, 22:32 Тело предпринимателя Пригожина нашли на месте крушения самолета в Тверской области — СМИ «Царьград»: тело погибшего при крушении самолета Пригожина опознали Телеканал «360»

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Российский предприниматель Евгений Пригожин и руководитель частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета в Тверской области. По предварительным данным, их тела нашли и опознали. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал «Царьград» в своем Telegram-канале.

Собеседник журналистов подчеркнул, что окончательную точку в опознании поставит генетическая экспертиза.

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«Оба — „двухсотые“», — уточнил источник.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Бологовского округа сообщили, что работающие на месте крушения спасатели извлекли из-под обломков самолета семь тел. Всего на борту находились 10 человек.

Летевший из Санкт-Петербурга в Москву частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение около поселка Куженкино Тверской области. По предварительным данным, борт ушел к земле с высоты в девять километров.

Сопровождавший его второй самолет долетел до столицы и успешно сел в аэропорту Остафьево, обслуживающий частные рейсы.

Росавиация сообщила, что на место аварии прибыла специальная комиссия для сбора данных о состоянии самолета, подготовки пилотов и погодных факторов для установки причин крушения. Также представили агентства займутся поиском и расшифровкой бортовых самописцев рейса.

В ведомстве добавили, что в списке пассажиров упавшего самолета фигурировало имя российского предпринимателя Евгения Пригожина.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности, движения и эксплуатации воздушного транспорта завел центральный главк Следственного Комитета.