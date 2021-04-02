Тело предпринимателя нашли на парковке в Петербурге

Труп петербуржского бизнесмена был найден на парковке. До этого неизвестные напали на его партнершу. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Тело мужчины было обмотано скотчем. По предварительным данным, причиной смерти стала травма головы. За день до этого, неизвестные напали на женщину, с которой жил погибший. Ее избили, а также из квартиры похитили полмиллиона, часы и смартфон. Возбуждено уголовное дело, правоохранители начали расследование.