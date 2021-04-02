facebook_pixel
    02 апреля 2021, 13:58

    Тело предпринимателя нашли на парковке в Петербурге

    Дарья Морозова

    Труп петербуржского бизнесмена был найден на парковке. До этого неизвестные напали на его партнершу. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

    Тело мужчины было обмотано скотчем. По предварительным данным, причиной смерти стала травма головы.

    За день до этого, неизвестные напали на женщину, с которой жил погибший. Ее избили, а также из квартиры похитили полмиллиона, часы и смартфон.

    Возбуждено уголовное дело, правоохранители начали расследование.