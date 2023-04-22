Происшествия 22 апреля 2023, 20:42 Тело полуторамесячной девочки обнаружили в квартире в Шушарах «Невские новости»: в Шушарах обнаружили тело полуторамесячной девочки в кроватке Freepik

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Тело полуторамесячного младенца обнаружили в одной из квартир в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Девочку нашли в кроватке, об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружено утром около 08:28, сообщили в органах. Родителями ребенка оказались молодые люди, матери всего 18 лет, отцу 19 лет.

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По информации полиции, на теле девочки не было следов насильственной смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

В начале марта в Сочи произошла трагедия, погиб от истощения месячный сын блогера-сыроеда Лютого. Ребенок родился дома, родители не стали его регистрировать. Ребенка морили голодом, так как отец мальчика практикует сыроедение, фрукторианство и праноедение.