Тело полураздетого пенсионера обнаружили в недостроенном доме в Ленобласти

По данным издания, тело нашли в подвале недостроенного двухэтажного здания на улице Верхняя. Личность мужчины удалось установить сразу же, поскольку у него в кармане лежал паспорт.

Погибший оказался уроженцем Таллина и был зарегистрирован во Всеволожске. Насильственных признаков на трупе правоохранители не обнаружили. Однако у мужчины были приспущены штаны и трусы. Кроме того, отсутствовал один ботинок. Тело отправили в морг. Экспертиза выяснит причины смерти.