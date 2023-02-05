Происшествия 05 февраля 2023, 09:32 Тело погибшей при обстреле женщины извлекли из-под завалов дома в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: под завалами поврежденного при обстреле ВСУ дома нашли тело женщины РИА «Новости»

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Тело мирной жительницы обнаружили под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«При разборе завалов многоквартирного жилого дома по улице Артема обнаружена погибшая женщина 1993 года рождения», — отметил глава города.

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В субботу вечером стало известно, что тело мужчины извлекли из-под завалов обрушившегося после обстрела со стороны ВСУ жилого дома в Донецке.

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Ранее мэр Донецка заявил, что под завалами могли находиться до пяти человек. МЧС Донецкой Народной Республики опубликовало видео с разбором завалов. На кадрах видно обрушившуюся часть кровли и перекрытий на верхнем этаже жилого дома.

Снаряды ВСУ прямой наводкой ударили по крышам домов Донецка утром 4 февраля. Всего ВСУ выпустили по самому густонаселенному району столицы ДНР 10 ракет.