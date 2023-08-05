Происшествия 05 августа 2023, 18:05 Тело погибшей от оползня россиянки нашли в грузинском селе Шови Пропавшую в Грузии россиянку нашли мертвой в селе Шови после оползня РИА «Новости»

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В грузинском селе Шови нашли тело россиянки, пропавшей незадолго до этого. Девушка могла погибнуть в результате схода оползня в регионе Рача, сообщили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«Найдена погибшей — одна из близких подруг опознала ее тело в морге», — сказано в сообщении.

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Представители секции выразили соболезнования родным и близким россиянки.

До этого ведомство сообщало, что знакомые погибшей обращались по телефону горячей линии с просьбой помочь в ее поиске. По предварительной информации, девушка могла находиться в Шови, где не так давно сошел оползень.

До этого сообщалось, что спасатели нашли тела семи погибших.

Стихийное бедствие произошло 3 августа из-за сильных ливней и таяния льда. В результате дороги, мосты и гостиница «Сансет Шови» получили повреждения.

В МВД Грузии заявили, что на место случившегося отправились два вертолета пограничной полиции, еще два вертолета вылетели на место ЧП 4 августа. Спасатели эвакуировали за два дня 210 человек.