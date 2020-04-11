Тело погибшего во время пожара нашли в Иркутской колонии

Известно, что в пожаре погиб заключенный, его личность устанавливают, отметил омбудсмен.

Пожар вспыхнул во время бунта, который устроили осужденные. Спасатели боролись с огнем несколько часов. Ситуацию в иркутской тюрьме взяла на особый контроль Генпрокуратура России.

Бунт в колонии № 15 начался еще 9 апреля. По информации ФСИН, один из заключенных не подчинился требованиям сотрудников в форме, к конфликту присоединились другие осужденные.

Беспорядки удалось подавить, но на следующий день ситуация повторилась. Заключенные снова взбунтовались и, как сообщается, подожгли одно из помещений зоны. В итоге полностью сгорели восемь построек.

Огонь был такой силы, что его было видно издалека. Пожар охватил около 30 тысяч квадратных метров.

После беспорядков следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.