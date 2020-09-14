Тело погибшего при обрушении шахты в Кузбассе подняли на поверхность

Один горняк погиб во время обрушения на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кузбассе. Его тело уже подняли на поверхность. Спасатели продолжают искать под завалами второго рабочего.

«В забое находилось четыре человека: двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое горняков были заблокированы. Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Сейчас спасатели ищут 53-летнего шахтера. Следователи организовали доследственную проверку для выяснения всех причин обрушения на шахте.

Внезапный выброс угля и газа произошел утром 14 сентября в забое шахты «Чертинская-Коксовая». В этот момент в шахте были 95 человек, 87 из которых смогли сами выбраться на поверхность. После этого нашли тело одного погибшего горняка. С еще одним рабочим не смогли выйти на связь.

К спасательной операции привлекли более 30 человек и семь единиц техники. Добычу угля и проходку в шахте приостановили. Проверкой начали заниматься не только следователи, но и региональная прокуратура.