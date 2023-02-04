Происшествия 04 февраля 2023, 19:54 Тело погибшего мужчины извлекли из-под завалов дома в Донецке МЧС ДНР: спасатели извлекли тело мужчины, погибшего при обрушении дома после обстрела ВСУ Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Тело мужчины извлекли из-под завалов обрушившегося из-за обстрела со стороны ВСУ жилого дома в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

«В 18:44 спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины, чьи анкетные данные устанавливаются», — уточнили в ведомстве, добавив, что речь идет о здании на улице Артема.

Реклама

В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают 47 человек личного состава и 15 единиц техники.

Реклама

Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что под завалами обрушившейся части дома в Донецке после обстрела ВСУ могут находиться около пяти человек. По его словам, украинские боевики выпустили по городу 10 реактивных снарядов. В результате серьезные повреждения получила крыша в квартирах на четвертом и пятом этажах, также обрушились стены и перекрытия.

Украинские боевики обстреляли один из районов Донецка утром в субботу, 4 февраля. Специалисты зафиксировали прилеты на улицах Батищева, Университетской, Шахтерской площади.