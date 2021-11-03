Тело подростка обнаружили в Ленинградской области

Тело 17-летнего подростка, который являлся студентом Ижорского колледжа, обнаружили в Тосно Ленинградской области. Признаков насильственной смерти на теле не нашли. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подросток проживал в приемной семье. Погибшего обнаружил опекун. Он обратился в полицию. Следователи провели обыск дома. Тело передали в морг для установления причин смерти. При этом отмечается, что подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.