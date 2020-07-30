Тело писателя Скальского обнаружили в московской квартире

Тело российского писателя Юрия Скальского обнаружили в московской квартире в доме по проспекту Жукова. Он умер в возрасте 88 лет.

Отмечается, что тело нашла супруга Нина. Она вызвала на место представителей правоохранительных органов.

«Прибывшими на место оперативниками была констатирована смерть 88-летнего Юрия Скальского. Предварительно установлено, что мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности», — процитировал сотрудников полициисайт kp.ru.

В настоящее время проводится проверка по факту смерти. Устанавливаются детали и причины произошедшего.

Скальский работал под псевдоним Юрий Агатов. Он является автором ряда рассказов, очерков и юморесок. Член Союза писателей России и Союза журналистов Российской Федерации. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Самыми известными повестями писатели являются «Зеленый листочек», «Разгаданная загадка» и «Фотографии из старого альбома». В них повествуется о малоизвестных событиях периода Великой Отечественной войны.