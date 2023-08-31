Происшествия 31 августа 2023, 17:12 Тело пенсионерки обнаружили в сгоревшей квартире в центре Москвы Тело пенсионерки обнаружили после пожара в квартире в Пресненском районе Москвы Прокуратура Москвы

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Тело 74-летней женщины нашли после пожара в квартире в центре Москвы. Как заявили в столичной прокуратуре, по факту возгорания пройдет проверка.

Пожар произошел в Пресненском районе столицы в доме в Стрельбищенском переулке. Точную причину возгарания установят после пожарно-технической экспертизы.

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«Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения на контроле в Пресненской межрайонной прокуратуре», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Троицком административном округе Москвы загорелись два дома в садовом товариществе Полесье. Как рассказал источник «360» в экстренных службах, площадь пожара в одном из домов составила 36 квадратных метров. У одного здания обрушилась кровля, у второго — загорелись крыша и мансарда.