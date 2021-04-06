Тело пенсионерки нашли в бассейне в Челябинской области

Накануне днем в Челябинской области в бассейне было обнаружено тело 64-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, во время занятия по плаванию у женщины произошел инсульт», — говорится в сообщении.

Осмотр тела пенсионерки показал, что признаков насильственной смерти нет. На месте также работала бригада скорой помощи, но спасти женщину все равно не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В середине марта в Челябинске пенсионерка умерла в салоне троллейбуса. Ей было примерно 60 лет. Пассажиры незамедлительно вызвали скорую помощь, но женщина скончалась до ее приезда. Причина смерти не сообщается.

В начале декабря скончалась старейшая жительница Санкт-Петербурга Клавдия Селюженок. Ей было 108 лет. Женщина получила профессию технолога по металлу и долгое время проработала на заводе «Арсенал».