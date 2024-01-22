Происшествия 22 января 2024, 09:26 Тело пенсионера с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы Тело 86-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы РИА «Новости»

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В квартире жилого дома на Лесной улице в Москве обнаружили тело 86-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по предварительной версии смертельные травмы погибшему нанес его 46-летний сын. Мужчину задержали. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

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«Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности за убийство (статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — уточнили в ведомстве.

Ранее трупы парня и его девушки нашли в гараже в Свердловской области. Вероятной причиной смерти могло стать отравление угарным газом.