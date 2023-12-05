Происшествия 05 декабря 2023, 13:02 Тело пенсионера обнаружили на пепелище частного дома в Ростовской области

Читать 360tv в

Житель хутора Еритовка Ростовской области погиб при пожаре в частном доме. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

К моменту прибытия сотрудников ведомства одноэтажное строение полыхало со всех сторон. Соседи рассказали спасателям, что внутри находится мужчина.

Реклама

После ликвидации огня специалисты обнаружили тело 79-летнего пенсионера. При осмотре трупа были зафиксированы следы от множественных травм. Назначена судебно-медицинская экспертиза.