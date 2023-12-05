05 декабря 2023, 13:02
Тело пенсионера обнаружили на пепелище частного дома в Ростовской области
Житель хутора Еритовка Ростовской области погиб при пожаре в частном доме. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
К моменту прибытия сотрудников ведомства одноэтажное строение полыхало со всех сторон. Соседи рассказали спасателям, что внутри находится мужчина.
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После ликвидации огня специалисты обнаружили тело 79-летнего пенсионера. При осмотре трупа были зафиксированы следы от множественных травм. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Пожары
МЧС РФ
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