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    08 февраля 2021, 16:29

    Тело пенсионера нашли в сгоревшем доме под Санкт-Петербургом

    Полина Петрова

    Тело пенсионера обнаружили в сгоревшем доме в поселке Рябово под Санкт-Петербургом, рассказал сайт kp.ru.
    Тело пенсионера нашли в сгоревшем доме под Санкт-Петербургом

    Уточняется, что в воскресенье, 7 февраля, случился пожар в доме, который находится на Восточной улице. Пламя распространилось очень быстро, так как постройка была деревянной и небольшой. Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стал непотушенный окурок, сообщило ИА «Невские новости».

    Когда пожарные ликвидировали огонь, на месте был найден обгоревший труп. Тело принадлежит 71-летнему хозяину дома.