Тело пенсионера нашли в сгоревшем доме под Санкт-Петербургом

Уточняется, что в воскресенье, 7 февраля, случился пожар в доме, который находится на Восточной улице. Пламя распространилось очень быстро, так как постройка была деревянной и небольшой. Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стал непотушенный окурок, сообщило ИА «Невские новости».

Когда пожарные ликвидировали огонь, на месте был найден обгоревший труп. Тело принадлежит 71-летнему хозяину дома.