Происшествия 04 апреля 2023, 17:44 Тело отца хоккеиста Мичкова нашли в пруду РИА «Новости»: отца хоккеиста сборной России Мичкова нашли мертвым в пруду Соцсети

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Спасатели достали из пруда тело 51-летнего отца хоккеиста сборной России и клуба КХЛ «Сочи» Матвея Мичкова. Об этом РИА «Новости» рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

Уточняется, что представители отряда федеральной противопожарной службы сообщили в спецотряд МЧС о мертвом человеке в 20 метрах от берега на федеральной территории Сириус. Тело извлекли, на месте работают правоохранители.

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Скаут системы сборных команд России Андрей Мичков пропал в Сочи 2 апреля. Он ушел из дома и не вернулся, с тех пор о его местонахождении никто ничего не знал. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Позже ХК «Сочи» сообщил о гибели мужчины. Обстоятельства смерти пока не выяснены.

Его сын, 18-летний Матвей Мичков, — чемпион юношеской Олимпиады 2020 года, также завоевал «серебро» на юниорском чемпионате мира в 2021 года. В нынешнем сезоне Мичков перешел из СКА в ХК «Сочи» на правах аренды.

Федерация хоккея России принесла соболезнования в связи со смертью Мичкова-старшего.