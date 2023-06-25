Происшествия 25 июня 2023, 10:51 Тело одного из троих пропавших в Приморье детей обнаружили на дне реки ТАСС: тело одного из троих пропавших детей в Приморье нашли в реке РИА «Новости»

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Тело одного из троих детей, которые пропали на реке Арсеньевка Яковлевского района Приморского края, обнаружено на дне реки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Тело мальчика 2012 года рождения обнаружено <…> неподалеку от места купания», — сообщил представитель надзорного ведомства.

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Ранее в Telegram-канале прокуратуры региона рассказали об организованной проверке по факту происшествия на реке Арсеньевка. Двое мальчиков восьми и девяти лет, а также 12-летняя девочка не вернулись домой после купания в реке Арсеньевка. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту исчезновения детей в Приморском крае.

По данным регионального МВД, поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры.