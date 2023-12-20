Происшествия 20 декабря 2023, 11:22 Тело одного из провалившихся под лед на реке Лене мужчин нашли в Якутии Якутские спасатели нашли тело одного из мужчин, провалившихся под лед на Лене Telegram-канал Службы спасения Якутии

Читать 360tv в

Труп одного из двух мужчин, провалившихся под лед реки Лены на тракторе между Якутском и селом Техтюр, обнаружили в Якутии. Об этом сообщила служба спасения региона в своем Telegram-канале.

«Вечером 19 декабря поисковой группой из числа местного населения обнаружено тело подо льдом», — указали в ведомстве.

В реку спустился водолаз, однако достать тело не смог, поскольку одежда погибшего примерзла ко льду. Спасатели выпилили во льду майну, после чего извлекли труп и передали его правоохранителям.

Telegram-канал Службы спасения Якутии

Провалившихся в Лену мужчин искали с 12 декабря. При поисковых работах используют подводный дрон и подводные камеры. В процессе участвуют спасатели и водолазы Службы спасения Якутии, а также добровольцы из местного населения.

С начала поисков с помощью подводных камер обследовали более 54 тысяч квадратных метров, сообщил начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов. Он отметил, что поиски второго провалившегося под лед мужчины продолжаются.

Ранее внедорожник с людьми провалился под лед на Байкале. В салоне находились три человека, они успели самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля.