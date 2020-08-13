13 августа 2020, 20:03
Тело одного из пропавших мальчиков найдено в реке Тобол
Тело одного из пропавших в Тюменской области мальчиков найдено в реке Тобол. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по региону.
По версии следствия, ребята утонули в реке. Один из них начал уходить под воду, а второй хотел спасти брата. В результате утонули оба.
«По факту гибели несовершеннолетнего организована процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение», — рассказали в пресс-службе.