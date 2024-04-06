Происшествия 06 апреля 2024, 13:56 Тело новорожденного в пакете нашли на востоке Москвы Следователи начали проверку после обнаружения тела младенца на востоке Москвы РИА «Новости»

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Тело новорожденного ребенка нашли 6 апреля в парке на востоке столицы. Младенец лежал в пакете, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москвы.

Следователи начали доследственную проверку. Вместе с криминалистами они осмотрели место происшествия. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и ищут очевидцев.

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«В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — передали в СК.

Ранее в Новой Москве на насосной станции обнаружили тела двух новорожденных. Одного из мертвых младенцев нашли рабочие. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.