Тело новорожденного ребенка в Краснодарском крае обнаружили спустя две недели

Тело новорожденного ребенка нашли спустя две недели после его смерти в станице Петровская Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК.

Подозреваемая женщина одна воспитывала четырех детей. Как рассказали ее соседи, этой зимой она снова забеременела, а отец ребенка сбежал.

По версии следствия, когда пришло время родов, женщина не стала вызывать медиков и родила ребенка она у себя в ванной. После этого она оставила его одного. Тело ребенка обнаружили только спустя две недели. Подозреваемой будет назначена медико-психологическая экспертиза.