Происшествия 24 апреля 2023, 09:44 Тело новорожденного обнаружили в мусорном баке московской электрички Тело новорожденного нашли в мусорном баке туалета поезда на станции Андроновка РИА «Новости»

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Тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в поезде «Ласточка» на станции Андроновка Московского центрального кольца. Об этом сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Тело новорожденного мальчика обнаружили в мусорном баке одного из туалетов электропоезда „Ласточка“ на станции Андроновка», — уточнили в ведомстве.

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Работу правоохранительных органов на месте ЧП координирует Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров.

«Установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой», — добавили в ведомстве.

РЕН ТВ уточнил, что тело ребенка было покрыто множественными следами от ножевых ранений.

Ранее в понедельник тело новорожденного обнаружили на юго-востоке Москвы, Следственный комитет начал доследственную проверку.