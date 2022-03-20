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    20 марта 2022, 13:13

    Тело новорожденного нашли в центре Москвы — СМИ

    Telegram-канал «Подъем»: в центре Москвы нашли тело новорожденного

    Максим Зинкин

    На мусорной площадке в центре Москвы нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

    Мальчика обнаружили на строительной площадке на улице Красная Пресня. Разбираются в произошедшем правоохранительные органы.

    Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом обнаружили труп 17-летнего подростка.

    Также в тела троих мужчин и мальчика нашли в одном из частных домов на Сахалине.