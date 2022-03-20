На мусорной площадке в центре Москвы нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Мальчика обнаружили на строительной площадке на улице Красная Пресня. Разбираются в произошедшем правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом обнаружили труп 17-летнего подростка.

Также в тела троих мужчин и мальчика нашли в одном из частных домов на Сахалине.