20 марта 2022, 13:13
Тело новорожденного нашли в центре Москвы — СМИ
Telegram-канал «Подъем»: в центре Москвы нашли тело новорожденного
На мусорной площадке в центре Москвы нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».
Мальчика обнаружили на строительной площадке на улице Красная Пресня. Разбираются в произошедшем правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом обнаружили труп 17-летнего подростка.
Также в тела троих мужчин и мальчика нашли в одном из частных домов на Сахалине.