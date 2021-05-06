Тело новорожденного мальчика нашли в парке под Наро-Фоминском

Прокуратура Московской области начала проверку после того, как тело новорожденного мальчика нашли в парке в рабочем поселке Селятино. Свою проверку начали и в Следственном комитете.

В прокуратуре рассказали, что тело мальчика нашли недалеко от ДК «Мечта» 5 мая. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий уточнила, что труп был завернут в простыню. «Организовано проведение доследственной проверки», — сказала представитель СК. Следователи осмотрели место, где было найдено тело ребенка. Назначены экспертизы.