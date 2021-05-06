facebook_pixel
    06 мая 2021, 11:51

    Тело новорожденного мальчика нашли в парке под Наро-Фоминском

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Прокуратура Московской области начала проверку после того, как тело новорожденного мальчика нашли в парке в рабочем поселке Селятино. Свою проверку начали и в Следственном комитете.

    Тело новорожденного мальчика нашли в парке под Наро-Фоминском

    В прокуратуре рассказали, что тело мальчика нашли недалеко от ДК «Мечта» 5 мая.

    Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий уточнила, что труп был завернут в простыню.

    «Организовано проведение доследственной проверки», — сказала представитель СК.

    Следователи осмотрели место, где было найдено тело ребенка. Назначены экспертизы.