06 мая 2021, 11:51
Тело новорожденного мальчика нашли в парке под Наро-Фоминском
Прокуратура Московской области начала проверку после того, как тело новорожденного мальчика нашли в парке в рабочем поселке Селятино. Свою проверку начали и в Следственном комитете.
В прокуратуре рассказали, что тело мальчика нашли недалеко от ДК «Мечта» 5 мая.
Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий уточнила, что труп был завернут в простыню.
«Организовано проведение доследственной проверки», — сказала представитель СК.
Следователи осмотрели место, где было найдено тело ребенка. Назначены экспертизы.