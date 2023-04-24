24 апреля 2023, 07:51
Тело новорожденного мальчика нашли на шоссе Фрезер в Москве
СК: по факту обнаружения тела новорожденного на юго-востоке Москвы проводится проверка
Тело новорожденного мальчика обнаружили на шоссе Фрезер на юго-востоке столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ГСУ СК России по Москве
«По факту обнаружения тела новорожденного на юго-востоке Москвы проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.
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Утром в понедельник на шоссе Фрезер в Москве, нашли тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти.
Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, они устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В середине марта жительница Санкт-Петербурга выбросила новорожденного в мусорный бак. Позже выяснилось, что девушка родила мертвого ребенка. Она самостоятельно перерезала ему пуповину, сложила тело в пакет и вынесла в мусор. Ранее девушка уже родила двоих детей. В полицию заявила ее мать.
Дети
Следственный комитет России
Москва 2023
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