Происшествия 24 апреля 2023, 07:51 Тело новорожденного мальчика нашли на шоссе Фрезер в Москве СК: по факту обнаружения тела новорожденного на юго-востоке Москвы проводится проверка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тело новорожденного мальчика обнаружили на шоссе Фрезер на юго-востоке столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ГСУ СК России по Москве

«По факту обнаружения тела новорожденного на юго-востоке Москвы проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Утром в понедельник на шоссе Фрезер в Москве, нашли тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, они устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В середине марта жительница Санкт-Петербурга выбросила новорожденного в мусорный бак. Позже выяснилось, что девушка родила мертвого ребенка. Она самостоятельно перерезала ему пуповину, сложила тело в пакет и вынесла в мусор. Ранее девушка уже родила двоих детей. В полицию заявила ее мать.