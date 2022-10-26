Тело мужчины с секс-игрушками в интимных местах нашли на юго-востоке Москвы | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 18:48 Тело мужчины с секс-игрушками в интимных местах нашли на юго-востоке Москвы РЕН ТВ: мертвого мужчину с секс-игрушками в интимных местах нашел его сын-студент РИА "Новости"

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Тело мужчины с интимными игрушками обнаружили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Мертвого 48-летнего уроженца Владивостока заметил его сын-студент. Отмечается, что к половым органам водителя-монтажника был подсоединен электрический прибор. Несколько дней подряд скончавшийся изрядно злоупотреблял спиртным.

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Что именно стало причиной кончины мужчины, пока неизвестно. Подробности произошедшего устанавливаются.

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Сегодня водитель иномарки Mercedes сбил ребенка 2014 года рождения на пешеходном переходе на улице Инициативной на западе Москвы. Пострадавшего доставили в травмпункт.

Предварительно, у него ушиб голени. По информации источника, ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу за уходящим автобусом. Он резко выбежал, поэтому водитель Mercedes не успел затормозить.