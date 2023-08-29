Эксклюзив 29 августа 2023, 20:02 Тело мужчины с разбитой головой достали из реки на Нагатинской набережной в Москве Источник «360»: тело мужчины с разбитой головой достали из Москвы-реки РИА «Новости»

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Труп мужчины вытащили из Москвы-реки в районе Нагатинской набережной. Об этом «360» рассказал источник.

По предварительной информации, тело извлекли из воды с помощью катера в районе дома № 66 по Нагатинской набережной. Скончавшегося обнаружили в одежде и с пробитой головой. На место вызвали бригаду следователей.

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Что стало причиной смерти, а также когда это произошло, пока неизвестно. Подробности выясняются.