Тело мужчины с простреленной грудью обнаружили в доме на Энгельса в Санкт-Петербурге

Женщина обнаружила тело соседа днем 29 августа в доме на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Она обратилась в полицию. Об этом сообщили «Невские новости».

Соседка сообщила, что пострадавший лежал у себя в квартире на полу, его тело было в крови. Полицейские обнаружили, что грудь мужчины прострелена. В квартире находилось ружье.

Следователи установили, что 53-летний петербуржец не владел оружием и до 2021 года оно было записано на другого жителя Петербурга с проспекта Энтузиастов. Рядом с убитым находилась записка. Тело погибшего направили в морг для выяснения причин смерти.