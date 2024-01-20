20 января 2024, 12:28
Тело мужчины с проломленным черепом нашли у больницы в Колпине
Тело мужчины со сломанной челюстью и дырой в черепе нашли в Колпине у больницы
В Колпине на пороге больницы обнаружили мертвым мужчину с многочисленными переломами, сообщил сайт 78.ru. Ему пробили череп и сломали челюсть.
Труп нашли 19 января. У него также выявили открытый перелом левой руки. Как мертвый мужчина оказался на крыльце петербургской клиники № 33, не уточняется.
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По данным РЕН ТВ, погибший был прописан в Мурине. Тело направили в морг, чтобы выяснить точную причину смерти.
«Фонтанка» уточнила, что речь идет о недавнем пациенте больницы на Павловской улице. В выписном эпикризе указали, что мужчина попал в клинику пьяным. От медиков он ушел без травм.
На пляже пятизвездочного отеля в Турции обнаружили обезглавленный труп без правой руки. Личность погибшего установить не удалось. Тело передали специалистам судмедэкспертизы.
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