Происшествия 11 апреля 2023, 17:00 Тело мужчины с обглоданным лицом нашли под Волгоградом Kp.ru: тело мужчины с обглоданным лицом обнаружили в Волгоградской области РИА «Новости»

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Труп пожилого мужчины с обглоданным лицом обнаружили в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Тело погибшего нашел один из местных жителей в поле между поселком Красный Октябрь и хутором Сатаровский. По предварительной версии, мужчина погиб от обморожения.

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Правоохранители предположили, что погибшим является 59-летний житель Сатаровского, пропавший в январе. В настоящее время эксперты выясняют точные причины смерти и его личность.

Ранее в Москве обнаружили тело 30-летней женщины, у которой крысы сильно обглодали лицо. Признаков насильственной смерти медики не выявили, погибшая скончалась за два часа до приезда медиков.