Происшествия 06 мая 2023, 12:31 Тело мужчины с ножевым ранением нашли в лесном массиве в Новой Москве Прокуратура: в лесном массиве в Новой Москве нашли тело мужчины с ножевым ранением Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Тело 45-летнего мужчины с ножевым ранением нашли в лесном массиве в поселении Сосенское Новой Москвы вечером 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

На тело наткнулся местный житель — по информации источника РЕН ТВ, это произошло между Калужским шоссе и СНТ «Родничок». Собеседник издания также уточнил, что на месте «не было крови, только тело».

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На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранителей и принятие процессуальных решений по итогам доследственной проверки. При наличии оснований силовики возбудят уголовное дело.

Ранее, 3 мая, в Петергофе нашли тело 19-летней студентки Санкт-Петербургского госуниверситета, о пропаже которой сообщалось еще в декабре. Девушка училась на первом курсе факультета социологии. Что с ней произошло, не уточняется.