Тело мужчины с малолетней дочерью обнаружили под окнами многоэтажки

Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки в связи с обнаружением тел мужчины и его малолетней дочери под окнами жилого дома в Балашихе. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Тело мужчины 1990 года рождения и его малолетней дочери 2021 года рождения обнаружили с характерными при падении с высоты травмами под окнами жилого дома на Центральной улице 19 августа, указано в сообщении ведомства.

На место происшествия выезжал заместитель Балашихинского городского прокурора Илья Зайцев.

Балашихинская городская прокуратура проводит по этому факту проверку.

«В ходе прокурорской проверки<…> будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении.

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).