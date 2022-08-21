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    21 августа 2022, 05:39

    Тело мужчины с малолетней дочерью обнаружили под окнами многоэтажки

    Прокуратура начала проверку по факту обнаружения тел мужчины и его дочери в Балашихе

    Валерия Шафирко

    Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки в связи с обнаружением тел мужчины и его малолетней дочери под окнами жилого дома в Балашихе. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

    Тело мужчины 1990 года рождения и его малолетней дочери 2021 года рождения обнаружили с характерными при падении с высоты травмами под окнами жилого дома на Центральной улице 19 августа, указано в сообщении ведомства.

    На место происшествия выезжал заместитель Балашихинского городского прокурора Илья Зайцев.

    Балашихинская городская прокуратура проводит по этому факту проверку.

    «В ходе прокурорской проверки<…> будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении.

    Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).