Тело мужчины, пропавшего несколько дней назад, обнаружили рядом с Петрозаводском

Тело 30-летнего Владислава Судина обнаружили недалеко от Петрозаводска. Молодой человек пропал накануне. Об этом сообщил karelinform.ru.

Информация о том, что мужчина пропал, поступила четыре дня назад. По словам родственников, Владислав уехал на рыбалку и не вернулся домой. Его поисками занялись члены отряда «Лиза Алерт». Вчера вечером, 27 июля, они обнаружили тело пропавшего мужчины.

Ранее мужчина и его шестилетний сын пропали после аренды досок для серфинга на пляже Севастополя. О случившемся рассказал местный житель, сдающий доски в аренду.