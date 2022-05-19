Тело мужчины обнаружили в кустах в Салехарде

Тело человека нашли в кустах днем 19 мая жители Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Свидетели случившегося рассказали, что гибель мужчины могла произойти из-за работ на линии электропередач, рядом с которыми находилось тело. Однако погибший был без специальной экипировки. По другой версии он обрезал кусты и погиб от проблем со здоровьем. Сотрудники органов работают на месте происшествия, передал «Север-Пресс».