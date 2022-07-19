Тело мужчины обнаружили в карьере около деревни Замостье в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области недалеко от деревни Замостье было обнаружено тело мужчины. Специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга достали его из карьера. Об этом написали «Невские новости».

По данным ведомства, мужчина решил искупаться в карьере и утонул.

В Аварийно-спасательном отряде Ленобласти уточнили, что данный карьер не входит в зону патрулирования и не значится в списке мест, где разрешено купание.