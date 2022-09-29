Тело мужчины обнаружили в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 17:34 Поделиться Telegram

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Тело мужчины обнаружили во дворе дома на улице Чайковского в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Е1.RU.

Как сообщили свидетели случившегося, мужчина выпал из окна в ночь на 29 сентября. На место происшествия прибыли сотрудники органов. На данный момент они выясняют обстоятельства случившегося, передали «Дни.ру».

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«Врачи осмотрели тело, думаю, просто констатировали смерть», — рассказал один из свидетелей происшествия.

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