Тело мужчины обнаружили в Чите

Тело 38-летнего мужчины обнаружили в реке на улице Богомягкова в Чите. Ситуация произошла 18 октября. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД

После того, как в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела, на место прибыли сотрудники органов. Личность погибшего удалось установить довольно быстро. Им оказался житель города 1983 года рождения. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.