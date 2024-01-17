17 января 2024, 11:26
Тело мужчины обнаружили у жилого дома в центре Москвы
Тело 40-летнего мужчины обнаружили у жилого дома на улице Зацепский Вал в Москве
Около жилого дома на улице Зацепский Вал в Москве обнаружили тело 40-летнего мужчины. У погибшего зафиксировали повреждения в области головы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«На месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель Замоскворецкого межрайонного прокурора Сергей Михеев», — уточнили в ведомстве.
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Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и проведение доследственной проверки.
Несколько дней назад тело другого мужчины нашли в квартире жилого дома на востоке Москвы. У него был порез на горле.
Убийства
Москва
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