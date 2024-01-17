Происшествия 17 января 2024, 11:26 Тело мужчины обнаружили у жилого дома в центре Москвы Тело 40-летнего мужчины обнаружили у жилого дома на улице Зацепский Вал в Москве РИА «Новости»

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Около жилого дома на улице Зацепский Вал в Москве обнаружили тело 40-летнего мужчины. У погибшего зафиксировали повреждения в области головы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель Замоскворецкого межрайонного прокурора Сергей Михеев», — уточнили в ведомстве.

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Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и проведение доследственной проверки.

Несколько дней назад тело другого мужчины нашли в квартире жилого дома на востоке Москвы. У него был порез на горле.