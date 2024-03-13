Происшествия 13 марта 2024, 17:38 Тело мужчины обнаружили после тушения пожара в частном доме на Кубани

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Смертельный пожар произошел в станице Махошевской Краснодарского края. Следователи организовали проверку, сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, огонь охватил частный дом, внутри которого находились два человека. Одному мужчине удалось выбраться из полыхающего строения. Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

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Второй не смог найти выход из пламени. Его тело обнаружили после локализации возгорания.