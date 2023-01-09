09 января 2023, 15:55
Тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции в пригороде Краснодара
Труп мужчины обнаружили на железнодорожной станции «Лорис» в Краснодарском крае в воскресенье. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ЛУ МВД РФ на транспорте.
По предварительным данным, мужчину мог сбить проезжающий поезд. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверок ведомство примет соответствующее решение.
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Отмечается, что пострадавшим оказался 49-летний местный житель.
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