Происшествия 09 января 2023, 15:55 Тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции в пригороде Краснодара

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Труп мужчины обнаружили на железнодорожной станции «Лорис» в Краснодарском крае в воскресенье. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ЛУ МВД РФ на транспорте.

По предварительным данным, мужчину мог сбить проезжающий поезд. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверок ведомство примет соответствующее решение.

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Отмечается, что пострадавшим оказался 49-летний местный житель.

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